Ve Slunce, seno, jahody chtěla s manželem koupit starý mlýn v Hošticích. Oblíbená herečka schytala řadu osudových ran

Hana Čížková Herminapress

Pokud vám jméno herečky Hany Čížkové nic neříká, vězte, že ji přesto znáte. Ve filmu Slunce, seno, jahody (1983) chtěla s manželem koupit starý mlýn v Hošticích. Když se pak dozvěděla, že v něm straší „velkej černej pes a mrtvej kostelník“, byla hrůzou celá bez sebe. Později se proslavila v Troškových (69) Kameňácích, kde ztvárnila znuděnou manželku továrníka Kohna v podání Josefa Laufera (83). Při pohledu do tváře Hany Čížkové se chce jen stěží věřit, že 13. září oslaví 70. narozeniny.

Rodačka z Českých Budějovic chodila od mala do baletu a ochotničila v dětském divadle. Závodně se věnovala bruslení. K herecké dráze jí pomohla náhoda: volejbalový zápas v Praze, který byl spojen s konkurzem do divadla Semafor mezi sboristky. Roční hostování na této scéně ji přivedlo ke studiu hry na kytaru, tance a zpěvu na konzervatoři. Po studiu působila pět let na jevišti Hudebního divadla Karlín. Hostovala také v Semaforu a Divadle E. F. Buriana, spolupracovala rovněž s pantomimickou skupinou Gag Borise Hybnera.

Syn málem ochrnul

Ačkoli na filmovém plátně se prosadila především jako komediální herečka, její soukromý život byl docela dramatický. S manželem, známým fotografem a podnikatelem Janem Fialou, měla jediného syna Honzu.

Ten si ve čtrnácti letech přivodil vážný úraz páteře a hrozilo mu ochrnutí, což oběma rodičům připravilo řadu bezesných nocí. Všechno ale nakonec dobře dopadlo a syn se plně zotavil. Když mu bylo dvacet let a studoval medicínu, herečka se s manželem rozhodla dát domov ještě dalšímu dítěti. V dětském domově si vyhlédla tehdy devítiletou holčičku Janu a začalo martyrium s úředním šimlem.

Osudová rána

Stalo se ale něco, co nikdo nečekal – manžel, kterému bylo padesát, žil zdravě a měl ještě velký kus života před sebou, zemřel náhle na infarkt. Pro všechny to byl šok. Malá Jana byla v nové rodině teprve krátkou dobu a herečka musela napnout všechny síly, aby tragédii překonala, a zároveň vybojovala holčičku do pěstounské péče.

„Když jsem šla Janě sdělit, co se stalo, řekla mi: přece mě neopustíš,“ vyprávěla Hana Čížková v rozhovoru pro novinky.cz. „I když jsme už nebyli úplná rodina, neměla jsem v úmyslu ji nechat samotnou, naopak jsem o ni bojovala jako lev. Nebylo to snadné, ale vyhrála jsem. Od té doby jsem nelitovala ani vteřiny. Myslím, že mi starost o nového člověka vynahradila ztrátu v rodině. Měla jsem jinak posazené myšlenky, upnula jsem se na ni a svého syna Honzu. Já pomohla jí a ona naopak mně.“

Spousta důvodů k radosti

Obě děti dělají herečce jen radost. Syn Jan se nakonec rozhodl studium medicíny předčasně ukončit a převzal firmu po otci. Dálkově přitom vystudoval mezinárodní vztahy. Jana, která je známá pod uměleckým jménem Yanna, úspěšně absolvovala Konzervatoř a VOŠ Jaroslava Ježka a živí se jako zpěvačka.

Hana Čížková má i další důvod k úsměvu na tváři. Oporu našla i v příteli Jaromírovi, kterého znala už řadu let – kdysi dávno se potkávali v parku, kam oba chodili se svými dětmi. Tehdy ale byli zadaní a jejich cesty se protnuly zase po letech. I Jaromír ovdověl a zůstal sám. A jak herečka zjistila, že je to ten pravý? Řekla jí to kartářka. ■