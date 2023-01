Simona Krainová se opět pochlubila svým dokonalým tělem. K perfektním mírám jí pomáhá i náročné stěhování

Simona Krainová Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová a archiv S. Krainové

Krásná Simona Krainová (49) má postavičku jako lusk. Velmi ráda běhá a rozhodně nemá v plánu s touto zálibou skončit. Teď má ale daleko těžší zápřah. Posiluje totiž doma, zažívá totiž stěhování, a to je pořádné fitness.

„Už několik dnů jsem zavalená v krabicích na stěhování. Čeká nás totiž kompletní rekonstrukce našeho půdního bytu, a tak si dávám trochu jiný kardio. Pokud už máte stěhování za sebou, tak víte, o čem mluvím. Do toho balím kufry, protože se už brzy přesuneme do našeho karibského domova,“ nechala se modelka slyšet.

Právě života v Dominikánské republice se blonďatá kráska nemůže dočkat. „Tamní počasí mě baví, koho by nebavilo, že je tam teplo. Já nemám zimní období ráda, jsem zpomalená, nic se mi nechce, mám špatné nálady. Kluci tam budou normálně chodit do školy, máme to zařízené. Jede s námi i chůva a pejsci,“ svěřila se nedávno Super.cz Simona Krainová. ■