Hanku Mašlíkovou vyděsila fotka, kde byla kost a kůže: Teď mám o 8 kilo víc a cítím se lépe, napsala

Hanka Mašlíková fanouškům ukázala, jak vypadala před šesti lety. Michaela Feuereislová

A to dokonce i v době, kdy byla ve třetím měsíci těhotenství, jak informovala na Instagramu, kam přidala snímek své postavy před šesti lety.

„Rok 2017, tady už jsem byla ve třetím měsíci těhotenství. Bože, já byla hubená a myslela jsem si, že jsem kost. No, to jsem vlastně byla, ale kost a kůže. Mám teď o 8 kg víc a cítím se mnohem lépe. Teda až to po měsíci a půl nicnedělání zase zpevním,“ napsala Hanka, která se začala intenzivně věnovat cvičení krátce před čtyřicítkou.

A dřina se vyplatila, dokonce si pak ke kulatým narozeninám nadělila ohromné úspěchy na soutěži bikini fitness, kterým předcházela náročná příprava.

Hanka si udržuje pevné křivky i v zimních měsících, přesto nám nedávno přiznala, že by to mohlo být lepší.

"Nejsem ve formě, ve které bych chtěla být. Když přestanu cvičit, začnu hubnout. Svaly šly dolů. Mám asi o tři kila méně. Jde o můj pocit a ten je teď špatný," svěřila se maminka syna Andreáska pro Super.cz. ■