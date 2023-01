Takhle ji rozhodně neznáte: Vnadná misska Šlégrová se po 22 letech vrátila na jeviště a skotačí jako tanečnice

Lucie Šlégrová Foto: Super.cz/Petr Macek

Je to sedmnáct let, co bodovala v soutěži krásy. Tehdy misska Lucie Šlégrová (40) zaujala porotu nejen svými křivkami a krásou, ale i tancem. Tomu se věnovala od malička a ke svému velkému koníčku se trojnásobná maminka rozhodla po 22 letech vrátit a opět dovádí na jevišti.