Oscarová Hilary Swank promluvila o tom, jaké je čekat dvojčata ve 48 letech

Hilary Swank Profimedia.cz

Hilary Swank (48) je jednou z žen, které si mateřství užijí až na prahu padesátky. Její dvojčata by měla přijít na svět zhruba za tři měsíce. Herečka teď popsala, že začátky v jiném stavu nebyly procházkou růžovým sadem.

Herečka své těhotenství oznámila v říjnu a byla nadšená, že jí čáp přinese rovnou dvě miminka. V Late Late Show s Jamesem Cordenem teď prozradila, že nevěřila, co všechno ženské tělo dokáže. „Mám pocit, že ženy jsou superhrdinky. Co to naše těla dělají? Vždycky jsem milovala svoje ženství, ale teď si říkám, proboha, čeho všeho jsme schopné?“

Hilary je už ve třetím trimestru a cítí se dobře. Nebylo tomu ale tak od začátku. „Prvních 16 týdnů jsem hodně trpěla ranními nevolnostmi. Chtěla jsem spoustu ovoce. Vím, že to není nic extra vzrušujícího, není to jako okurky namočené v arašídovém másle, ale já tím myslím opravdu hodně ovoce. Až tak, že jeden z mých hereckých kolegů, když zjistil, že jsem těhotná, řekl: „tak už vím, proč jíš 10 granátových jablek a padesát hrušek denně,“ řekla Hilary s tím, že tehdy nemohla jíst skutečně nic jiného, a aby měla proteiny, namáčela si jablka do arašídového másla.

Hilary čeká dvojčata s manželem, úspěšným podnikatelem Philipem Schneiderem, kterého si vzala v roce 2018. Oba milují přírodu a tenis a oba se také stanou rodiči poprvé. ■