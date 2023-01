Lela Ceterová si podmaňuje Mauricius v titěrných bikinách: Jsem šťastná, kila navíc neřeším, svěřila se

Lela Ceterová na svatební cestě Foto: Super.cz/se souhlasem L. Ceterové

„Svatební cestu jsme plánovali, ale tím, že se manžel připravoval na zápas, tak jsme s ní čekali na nový rok. Nakonec to byl můj dárek k Vánocům, který jsem si otevřela ve velké krabici. Byla jsem překvapená z destinace, kterou Karlos vybral, ale také z toho bohatého programu a výletů, které teď prožíváme,“ svěřila se maminka dvou dětí pro Super.cz s tím, že na formování postavy do plavek nebyl čas. Přesto má figuru v bikinách výstavní, jak ukázala na Instagramu.

"Žádnou dietu jsem nedržela a ani na to nebyl čas, když jsem nevěděla, že někam poletíme. Hlavně byly vánoční svátky, takže kdo by držel dietu? Já jsem si to jídlo naopak užívala se vším všudy,“ prozradila Lela s úsměvem.

„Věřím, že by to mohlo být lepší, ale důležitější je, že jsem spokojená a šťastná. Užívám si to tady, vůbec neřeším postavu a třeba nějaká kila navíc. Důležité je, že je člověk zdravý, šťastný a s kým tu dovolenou tráví.“

Manželé si užívají společně strávený čas po delší době bez svých dvou malých dětí. Přesto jim přirozeně chybí, a tak jsou v pravidelném kontaktu.

„Svatební cesta je o tom, že by měli být manželé bez dětí, ale přesto nám velmi chybí. Neustále si voláme přes videohovory. Takže alespoň takhle jsme s dětmi spojení. V sobotu odlétáme,“ dodala Lela Ceterová. ■