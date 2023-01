Dvojnásobný táta utratil 1,3 milionu korun za proměnu v ďábla. Všechno to začalo tetováním a teď nemůže ani do kostela

Brazilec se potýká s věčnou kritikou svého zevnějšku. Profimedia.cz

Brazilec Renie Diniz Silva posledních čtrnáct let obětoval své touze stát se ‚skutečným ďáblem‘. Všechno to přitom začalo poměrně nevinně, a to tetováním. Na této formě zdobení těla se stal rychle závislým a dnes má malůvky na více než 70 procentech kůže. To ale zdaleka není všechno.