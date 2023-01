Dokonalé tělíčko Dary Rolins. Zpěvačka ukázala, jakými cviky si postavu udržuje

Dara Rolins stále pracuje na své dokonalé postavě. Michaela Feuereislová

Zpěvačka Dara Rolins (50) vyniká svojí dokonalou postavou, se kterou by strčila do kapsy kdejakou dvacítku. Teď v průběhu ledna, kdy je pro lidi hitem spalovat nabraná kila po Vánocích, se do toho naplno pustila i slovenská diva, a tak může kdekoho z nás inspirovat ke cvičení ještě více.

„Tak jak dáváte ten nový start? Já už opět ohýbám nemilosrdně své tělo a přiznávám, že to jde ztuha. Ale staré dobré „bez práce nejsou koláče,“ platí tento rok víc než kdykoli předtím,“ napsala svým fanouškům.

Zpěvačka chce být fit hlavně 28. ledna, kdy ji čeká narozeninový koncert v pražské O2 areně a svým fanouškům slíbila, že to bude největší show její kariéry. „Trávím všechen čas hudbou, přípravami scény, kostýmů, choreografií, natáčením vizuálů na projekci, edituji písničky atd,“ doplnila zpěvačka.

Dara září o to víc, že je stále zamilovaná do bývalého fotbalisty Pavla Nedvěda. Fanoušci se ale bát nemusí, Dara ani tak nezvažuje, že by se do Itálie za svým „panem božským“ přestěhovala. „Pavel žije v Itálii, já tady, kde mám svoji dceru, která studuje a má tady i svého tátu. I já to tady miluju a nemám v plánu se stěhovat. Zároveň chci být s Pavlem. Takže budeme jednou nohou v Itálii a druhou nohou tady,“ řekla nedávno Super.cz. ■