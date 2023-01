Princezna z Walesu oslavila 41. narozeniny: Jak jí tohle mohl Harry udělat, spílají vévodovi její fanoušci

Princezna Kate nezůstala ušetřena ani na narozeniny. Profimedia.cz

Princezna z Walesu včera oslavila 41. narozeniny, a zatímco jí král Karel III. s královnou manželkou Camillou popřáli vše nejlepší, dalo by se říct, že od švagra Harryho (38) se místo blahopřání dočkala „kudly do zad“. Alespoň tak to vnímají Britové a spílají vévodovi, jak to mohl udělat.