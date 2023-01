Manželka režiséra Snowboarďáků se svlékla do prádélka: Po čtyřicítce odhalila svoje tělo

Romana Goščíková se svlékla do pánského časopisu. Super.cz

"Nešlo o to, abych prezentovala sama sebe, spíš se to propojilo hezky tematicky. A ještě to vyšlo tak vtipně, že jsem si to nadělila ke svým nedávným čtyřicetinám," řekla Super.cz manželka režiséra legendárních Snowboarďáků Karla Janáka.

Nijak zvlášť se na focení nepřipravovala, trénink v posilovně ani domácí sedy lehy neproběhly. Ostatně Romana byla vždy velmi štíhlá. "Původně jsem to v plánu měla, ale v tom divadelním provozu a s malým synem to nešlo," vysvětlila, že postavičku, kterou můžete vidět v našem videu i ve fotogalerii má díky běhání kolem syna a divadla.

Nedalo nám to, abychom se nezeptali, zda je sexy prádélko rekvizitou i při domácích hrátkách s manželem. "Kdyby byl prostor a čas, možná by na to došlo. Když vzhledem k aktivitám našeho syna vůbec k něčemu dojde, je to veliké štěstí," smála se Romana. ■