Simoně Krainové se běhání nevyplatilo: Nechce znovu skončit s únavovou zlomeninou v nemocnici

Simona Krainová běhá téměř denně 10 kilometrů. Super.cz

Běhávala dokonce denně. "Teď už vynechávám. Přece jen nejsem nejmladší a musím se taky trochu šetřit. Regenerace je důležitá. Můj fyzioterapeut mi kontroluje moje trasy i povrch, na kterém běhám, a také boty, aby nedošlo k nějakému zranění. Jsem velmi zodpovědná. A když je chladno, běhám doma na pásu jen osm kilometrů. Ale skoro denně," upřesnila. Tím pádem už by se nemělo stát to, co před pár lety, kdy s běháním začínala.

Simona tehdy skončila s únavovou zlomeninou kotníku. "Běhala jsem po nerovném a náročném povrchu. To jsem podcenila, špatně jsem našlapovala a teprve se učila, jak to dělat správně. To, že mám kotník zlomený, jsem nevěděla, chodila jsem na vysokých podpatcích, a dokonce si dala i nějakou módní přehlídku. Noha mi otekla tak, že mě museli na dva dny hospitalizovat. O to víc si teď dávám pozor," uzavřela. ■