Je to zvláštní, když jsem mu sám měnil plenky. Tom Hanks vtipkoval o prvním natáčení se synem. Ten mu to hned vrátil

Hořká komedie Muž jménem Otto je o starém mrzoutovi, který po ztrátě manželky přijde o smysl života. Ten mu ale vrátí rodina, která se nastěhuje do sousedství. Jednu z menších rolí, Hanksovo mladší já, nechtěně získal hercův nejmladší syn Truman. K účasti ho přesvědčil režisér Marc Foster, podle nějž Truman vypadá přesně jako otec v osmdesátých letech.

Po promítání snímku v New Yorku se novináři Hankse zeptali, jaké to je pracovat s vlastním synem. A ten odpověděl s humorem sobě vlastním. „Bezpochyby je to zvláštní, protože, víte, měnil jsem mu plenky. Ale přes to se hned dostanete, protože musíte všechno zvládnout a musíte to zvládnout včas. Vím, co to obnáší, a on taky. Byl obsazen z velmi specifického důvodu, že jsme si podobní. Byl sice pod tlakem, ale musel to zvládnout.“

Truman ale nezůstal otci nic dlužen a také si z něj před novináři trochu utahoval. „Kdykoliv ho napodobuji, lidé říkají, že takhle nemluví. Ale musím vám říct, jak ho slyším já. Všichni ostatní slyší: „Houstone, máme problém.“ Já ale slyším mrzutého starého muže, který se naštval kvůli DVD přehrávači.“

V hercových šlépějích jde i Hanksův starší syn Colin, který si s ním zahrál v roce 2009 ve filmu Velký Buck Howard. Herectví se ale věnuje i dcera Elizabeth a syn Chet, který měl v minulosti problémy s drogami. ■