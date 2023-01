Hvězda skupiny Holki šla s kůží na trh: Ukázala výsledek plastiky v obličeji

Katka Brzobohatá Foto: Se souhlasem K. Brzobohaté

Hvězda skupiny Holki Katka Brzobohatá vypadá, jako když se bila v kleci MMA. Její tvář "zdobí" kolem očí pořádné monokly. Ne, Kateřina se nepustila do bitky se svými kolegyněmi v kapele, modřiny jsou následkem plastické operace.

Katka Brzobohatá k plastice prsou přidala další zákrok, a to operaci horních očních víček. "S kůží na trh. Ještě dva týdny na mě musíte koukat bez make-upu," ukázala zpěvačka tvář bez líčidel. I když barvami teď její obličej doslova hraje.

Katka je maminkou tří dětí, jejím prvním zákrokem byla před dvěma lety plastika prsou. "Sama to považuju za nejlepší rozhodnutí v životě. Dřív jsem k tomu byla skeptická, přišlo mi to zbytečné a povrchní. Ale po tom, co mi s prsama napáchalo kojení, jsem za operaci šťastná. Mám implantáty 335 mililitrů, nemohli jsme s panem doktorem Pavlem Horynou vybrat lépe," řekla tehdy Super.cz hvězda skupiny Holki. ■