Vémolova Lela sdílela z líbánek fotku se lvem a pořádně to schytala: Tak tohle je humus, vzkazují jí lidé

Lela Ceterová se pochlubila fotkou z dovolené a šeredně to schytala. Foto: se souhlasem L. Ceterové

„Top zážitek. Asi tím, že máme doma taková zvířata, jsem se vůbec nebála,“ svěřila se Vémolova žena, která je ze svého domova na exotická zvířata zvyklá. Výčet domácích miláčků, které její muž vlastní, je opravdu obsáhlý a vedle psa je to také lvice, pštros, žraloci, krokodýli a mnoho dalších. Fotky, na kterých pózují s nádherným zvířetem v naprosté blízkosti, se však mnohým nelíbila. Pod fotkami, které by ve volné přírodě šly udělat jen těžko, se okamžitě strhla lavina negativních komentářů.

„Nádherné by bylo, kdyby to zvíře nebylo sjeto, jen na úkor lidí, kteří se s ním chtějí vyfotit. Je to neskutečně nádherné zvíře a sama bych si přála takové zvíře pohladit, ale? Ne za každou cenu. Je to smutné, že tohle lidé podporují,“ napsala jedna ze sledujících. „Tak tohle je humus. Víte, proč se s vámi nechal vyfotit?“ stálo u další z mnoha zpráv od fanoušků. „Chudáček, nacpali ho sedativy, hlavně že máte fotku,“ stálo v další zprávě. Těch, kterým se foto se zvířetem líbilo, se ale nakonec také pár našlo. ■