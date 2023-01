Bývalá letuška ohodnotila chování celebrit, které obsluhovala: Jak si vedla Kim Kardashian nebo třeba Conor McGregor?

Jaké je obsluhovat tyto slavné? Foto: Super.cz/Profimedia

Jednou z hvězd, které Kat měla možnost obsluhovat, byla i Kim Kardashian (42). Ta bývalou letušku zaskočila, když si během letu z Los Angeles do New Yorku odskočila na toaletu bez bot. To Kat přišlo velmi nehygienické, navzdory tomu ale dala Kim 10 bodů 10 za milé vystupování.

Modelka Rosie Huntington-Whiteley (35) ovšem plný počet bodů nedostala. Podle Kat byla až příliš vybíravá.

„Letěla z New Yorku do Londýna. Voněla úžasně, a i ve skutečnosti vypadala, jako by ji upravili Photoshopem,“ popsala bývalého andílka Victoria´s Secret. Mělo to ale háček. „Nepozřela jediné sousto z naší nabídky, ani nic nevypila. Za sedm hodin letu si dala jenom svou vlastní pramenitou vodu,“ popsala zkušenost s modelkou, které nakonec dala 8 bodů z 10, protože „aspoň byla milá“.

Jako extrémně milou popsala také herečku Elizabeth Berkley, známou ze seriálu Konečně zvoní nebo filmu Showgirls. I ta si od ní vysloužila 10 bodů z 10. „Bylo to trochu šílené s jejím dítětem a chůvou, ale byla moc laskavá, jako anděl.

A zatímco fanoušci UFC by byli nadšení z dalšího hodnoceného pasažéra, Kat ani nevěděla, kdo Conor McGregor je. Musela zavolat manželovi, aby jí trochu poradil. Zápasník s nikým z posádky za celý let nepromluvil jediné slovo, proto ho ohodnotila 7 body z 10.

Když udeřila pandemie koronaviru, Kat se po šesti letech u letecké společnosti usídlila na Havaji a zaměřila se raději na sociální sítě. Na Instagramu ji sleduje už necelých 200 tisíc lidí, a na TikToku dokonce skoro milion. Kromě popisování života letušky sdílí dvojnásobná maminka obsah především z rodinného života z Havaje, který sledující zjevně baví. ■