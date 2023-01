Natálie a David z Love Islandu o nové životní etapě: Vztah posunuli na další úroveň

Natálie Kočendová a David Vitásek tvoří krásný pár. Michaela Feuereislová

Pár se totiž aktuálně stěhuje do prvního společného bydlení.

„Rozhodli jsme se sestěhovat, protože jsme od sebe bydleli čtyřicet minut. Dojíždění nám bralo čas a chtěli jsme být spolu, takže jsme do toho šli,“ svěřila se Natálie Kočendová pro Super.cz.

Se společným bydlením často přicházejí i první menší hádky. Třeba právě ohledně společné domácnosti. Ty se zřejmě nevyhnou ani Davidovi s Natálií.

„Myslím si, že jsem celkem pořádný. Natka doposud trávila víc času u mě než u sebe. Tak jsem zvědavý na nějaké společné hádky. Podle mě to bude kvůli tomu, že je ona bordelářka,“ prozradil David s úsměvem.

S jeho slovy ale vítězka světové soutěže krásy úplně nesouhlasí.

„Já si myslím, že si dělá srandu, protože to on je ten bordelář a já za ním chodím a uklízím. Jsem překvapená, že to řekl,“ pobavila se půvabná blondýnka, která prozradila, ohledně jakých věcí se již párkrát chytli.

„Většinou jsou to blbosti, naše první hádka byla kvůli fotce na Instagram. On si ji chtěl přidat a já jsem to udělala první,“ dodala Natálie, která se mimo modeling začala věnovat i moderování, podcastu a chodu své firmy. David se chce zase o něco intenzivněji věnovat fotbalu. ■