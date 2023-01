To není troufalost, ale zoufalost, shodují se lidé. Rita Ora to schytává za šaty, v nichž ukázala skoro všechno

Rita Ora Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Na nedělní prestižní události Critics Choice Nominee Toast, která se konala v Hollywoodu a je předzvěstí Zlatých glóbů, opět nezklamala a sáhla po něčem hodně sexy. Jenže fialový model ani v kombinaci s její senzační postavou nefungoval vůbec rafinovaně. Zpěvačka totiž už o moc víc ani ukázat nemohla, a tak prostoru pro fantazii ponechala vskutku pomálu, což hojně řeší i lidé na internetu.

„Nevypadá to troufale, ale zoufale, to se nezlobte,“ zní jeden z komentářů reagující na titulek článku na Daily Mailu. Další názory se nesou ve velmi podobném duchu: „Nazval bych to spíš zoufalstvím než troufalostí,“ nebo „Není troufalá ani dravá, jen prostopášná a zoufale toužící po pozornosti.“ Další uživatel se ptá: „Kdo se zdravým rozumem by byl šťastný, když by si jeho partnerka vzala fialový síťovaný závěs a nic jiného?“

Rita to tak tentokrát pěkně schytala a pro příště si možná rozmyslí, zda bude ukazovat i to, co není nezbytně nutné. ■