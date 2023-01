Nejen toxická žárlivost ve Výměně manželek: Maminka v premiérovém díle nové řady uvidí poprvé v životě bidet

Výměna manželek startuje novou řadu. TV Nova

Třicetiletá Petra žije na Kladně v pronajatém bytě 2+1 a je na rodičovské dovolené. Její partner se jmenuje Tomáš. Je mu 31 let, pracoval jako kurýr, ale v současné době je nezaměstnaný. Jejich největším problémem je žárlivost. Mají spolu dvě dcery. Nelince brzy budou dva roky a Petrušce je devět měsíců.

Na druhé straně se pak objeví rodina ze slovenské vsi Poniky nedaleko Banské Bystrice. Mají rodinný domek se spoustou zvířat. Pětatřicetiletá Mariana se živí jako kadeřnice a je pedant na uklízení. Jejímu synu Timovi je třináct roků a jejímu partnerovi, svářeči Igorovi je čtyřicet dva.

Petra se hned po příjezdu do svého náhradního domova nestačí divit, a to v koupelně, kde ji čeká překvapení. „Tady koukám mají záchod a ještě nějakou… Nevím, jestli se do toho čurá, nebo je to menší pisoár,“ divila se Petra po příchodu do nové domácnosti. Na věc, kterou v koupelně nemohla identifikovat, se hned po seznámení s náhradním manželem zeptala. „Zajímá mě ta koupelka, na co je ta mísa vedle záchoda, to je jako pisoár nebo co,“ řekla Petra, která dotazem svého nového manžela pobavila.

Na druhé straně je Slovenka Mariana, která se těší na dvě děti z nové rodiny, poněkud rozčarovaná. Nemile překvapená bude především z toho, kolik piv Tomáš denně vypije, jak moc času tráví na telefonu, jak moc své ženě nedůvěřuje a kolik peněz jeho domácnost utrácí za zbytečnosti. ■