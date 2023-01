Influencerka se za loňský rok sprchovala pouze 37krát: Ty ale musíš smrdět, žasnou fanoušci

Ilustrační foto Profimedia.cz

Komentujícího, který podotknul, že je to nehygienické a Aella „musí pořádně smrdět“, uklidňovala tím, že se snaží „příliš nenarušovat svůj přirozený kožní mikrobiom“. Právě díky tomu, že bakterie a mikroorganismy žijící na jejím těle "nechává v harmonii", prý ani nezapáchá, jak tvrdí.

„Všem, co se myjí mýdlem denně, přestaňte s tím. Vaše tělo se přizpůsobí,“ nabádala sledující na Twitteru, i když vzápětí připojila varování.

„Každý jsme jiný, každý máme jiné tělo, děláme jiné věci, jinak se potíme. I já se mezi sprchami snažím zabraňovat pocení. Nepoužívám mýdlo v podpaží, protože to zvyšuje pocení a zápach. Jen si ho utřu mokrým hadříkem a nanesu deodorant. To funguje skvěle,“ uvedla detailně s tím, že co se týče intimních partií, udržuje je v čistotě s pomocí bidetu, aniž by tedy musela lézt do sprchy.

Pod jejím příspěvkem se spustila debata, zatímco někteří ji obdivovali, jiní si stáli za tím, že Aella zkrátka není čistotná.

„Není možné, že jsi prostě jenom přišla o čich?“ vyjádřil pochyby jeden ze sledujících. „Náš nervový systém se vyvinul tak, aby se postupně stal méně citlivý na podnět, čím déle přetrvává. Páchneš, děvče. Jen se prostě necítíš,“ přitakal jiný.

Někteří s ní nicméně sympatizovali. „Taky se moc nesprchuji a souhlasím s tebou. Navíc se mi znatelně zlepšila kvalita vlasů od té doby, co je nemyji pravidelně,“ podotkla fanynka, a nebyla sama. „V roce 2022 jsem se sprchovala možná desetkrát a nepáchnu. Samozřejmě si často myji ruce a obličej a pravidelně se převlékám, ale denní sprchy jsou zbytečné. Jenom pak smrdíte víc,“ míní jiná.

A co si myslíte o životním stylu Aelly vy? Holdujete denním sprchám nebo jste naopak pro "nenarušování přirozeného kožního mikrobiomu"? Hlasujte v naší anketě! ■