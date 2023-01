Co na to řeknou jejich partnerky? Krysař hledal kouzelnou píšťalu v rozkroku svého kolegy!

Přemysl Pálek a David Suchařípa Profimedia.cz

S velkou slávou se v divadle Kalich odehrála 2000. repríza muzikálu Krysař Daniela Landy. V Kalichu se tedy hraje 20 let, ale počítala se i představení v jiných divadlech a také v zahraničí. V aktuálním nastudování exceluje v titulní roli Přemysl Pálek, zdatně mu sekundoval i představitel Osudu David Suchařípa (57).

Oba pánové k sobě mají evidentně blízko, jak je vidět na snímku z děkovačky, po níž následovalo slavnostní nakrojení jubilejního dortu. Vypadalo to, jako by Krysař hledal svoji kouzelnou píšťalu v rozkroku svého kolegy. Ale možná to bylo pouze úhlem pohledu fotoaparátu.

Přemysl Pálek má partnerku, muzikálovou kolegyni Charlotte Doubravovou, s níž se poznal na natáčení seriálu První krok a mají spolu dvě dcery, Sofii a Bibien Melody. Také David Suchařípa je roky zadaný, má partnerku Danielu, která není z oblasti šoubyznysu. Co si asi dámy o fotografii pomyslí? ■