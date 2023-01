Roman Tomeš upřesnil své odstoupení ze Survivora: Takhle to přesně bylo, když si našel kýlu ve sprše

Roman Tomeš upřesnil okolnosti svého odstoupení ze Survivoru. Super.cz

"Tady se můžu po představení od umělé krve umýt a jít zase zpátky do civilu, na tom ostrově je to asi jinačí liga," smál se s tím, že ho sice to, že kvůli kýle nemůže jet na reality show mrzí, ale život bere tak, jak přichází. Kvůli Survivoru začal i hodně cvičit, cítil, že je ve skvělé kondici, než si ve sprše všiml, že s jeho tělem není něco v pořádku, jednu kýlu už měl, tak to poznal, a lékař mu to potvrdil. "Ale když jsem přišel domů s novinou, že zůstávám doma, děti byly nadšené. Vlastně jediné, čeho jsem se bál, byla samota a oddělení od rodiny. Ale i o tomhle překonání sama sebe by to bývalo bylo," svěřil se a v našem videu to podrobněji rozebral.

A co teď bude Roman dělat, když na tři měsíce odvolal všechny pracovní aktivity? Zaprvé tedy musí domluvit termín operace, protože zatím musí i na představení nosit kýlní pás. "Není to, že bych vůbec nehrál. Můžu naskočit do představení v divadle Kalich Pomáda, Krysař a Biograf láska, když nebude moct některý z kolegů. Hrát se bude i Hedwig v únoru, kdy jsme pozastavili prodej vstupenek a pak ho zase vrátili. A budu mít víc času na rodinu a dopsání desky," vysvětlil. ■