Berenika Kohoutová pláchla před zimou do exotiky: Takhle si herečka užívala u moře s roztomilou dcerkou

Berenika Kohoutová Michaela Feuereislová

Před lednovým počasím se rozhodla utéct do tepla také Berenika Kohoutová (31). Herečka si pro rodinnou dovolenou vybrala exotický Zanzibar, který si nemůže vynachválit. Bílé písčité pláže, blankytně modrou vodu a slunce si užívá i s roztomilou dcerkou.

„Takže až mi přestane bejt blbě ze sluníčka nebo z virózy, co jsem chytla od Loly nebo jáužkrucipíseknevimzčeho, pojedeme šnorchlovat k tomu ostrovu Billa Gatese a budeme mu tam čumět do oken a já vám pak řeknu, co si dává jeho zahradník k večeři,“ dodala Berenika Kohoutová, která aktuálně září na televizních obrazovkách v seriálu Jedna rodina, kde hraje mladou maminku.

Natáčení herečka zvládala i jako maminka, roztomilá dcera Lola už totiž chodí do školky. „Už není tak malá, už chodí do školky, to je velká úleva, když byla hodně malá, tak měla chůvy, mámu moji, mámu manžela i dědy,“ svěřila se Super.cz Berenika. ■