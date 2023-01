Třeštík se pochlubil polonahou Evou Decastelo: Po slovním zásahu ex Reného pár snímek odstranil

Eva Decastelo a Tomáš Třeštík vyrazili na dovolenou. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová a Herminapress

Krásná moderátorka stihla svým fanouškům již zapózovat v bikinách, ale také na odvážnější fotografii s rozzářeným úsměvem a nahoře bez, zatímco ležela na písečné pláži. Nutno dodat, že nevykouklo nic, co by mělo zůstat skryté. Snímek si sdílel na profilu i Tomáš Třeštík.

Jenže po pár hodinách byla fotografie odstraněna, a to zřejmě na popud Evina exmanžela a otce dětí Reného Decastela, který se do spoře oděné fotografie obul na svém instagramovém profilu.

„Tak děkujeme! Děti v pubertě a jejich spolužáci ocení polonahou fotku matky, a hlavně ty ‚zábavné‘ komentáře obdivovatelů z milosti,“ napsal scenárista ostře.

Eva Decastelo vzala komentář svého ex s nadhledem. Takhle na jeho slova zareagovala: „Neříkám nic, byl skvělý manžel, je skvělý chlap a je to úžasný táta. To je vše, co k tomu řeknu,“ řekla během živého vysílání. ■