Nehoda Vaška Jelínka z Luneticu, při které na dálnici zemřel muž. Policie případ odložila

Nehodu vyšetřovala policie pro podezření z usmrcení z nedbalosti. Jelínek nadýchal hodnotu 0,38 a 0,33 promile alkoholu. On sám pití alkoholu před jízdou popřel, což se následně prokázalo při odběru krve. „V souvislosti s touto tragickou nehodou policisté prováděli rozsáhlá šetření k detailnímu zjištění nehodového děje a míry zavinění jednotlivých účastníků nehody. Součástí bylo i vyšetření hladiny etanolu v krvi řidiče osobního vozu, který měl pozitivní dechovou zkoušku. Analýza prokázala výsledek 0,16, kdy je tato hodnota považována za koncentraci neprůkaznou,“ informovala v Týdeníku Policie mluvčí Středočeské policie Vlasta Suchánková.

„Zhodnocením všech důkazních materiálů dospěli kriminalisté k závěru, že nedošlo k naplnění skutkové podstaty trestného činu usmrcení z nedbalosti, přestupku, či jiného protiprávního jednání, tedy že zavinění dopravní nehody nebylo na straně řidiče osobního vozu,“ dodala dále mluvčí s tím, že byl tak případ odložen.

Vaška Jelínka krátce po nehodě chválila jeho manželka Marcela, jež s ním ve voze jela jako spolujezdec. Zpěvák se prý snažil pána zachránit, bohužel to ale nestačilo. „Vašek zachoval chladnou hlavu a běžel bezprostředně po střetu zpět na místo nehody, vytáhl pána ze silnice sám a dával mu masáž srdce a poskytoval první pomoc až do příjezdu záchranářů. Byla to opravdu neskutečná a pohotová reakce! Jinak všichni přihlíželi a neudělali nic. Jen Vašek se staral, odtáhl zraněného na okraj silnice, i když riskoval život mezi projíždějícími auty,“ líčila tehdy Jelínkova manželka.

Že by zpěvák před nehodou pil, si nedovedl vysvětlit ani manažer kapaly Lunetic Zdeněk Obhlídal. „Nevím o tom, že by před jízdou pil alkohol, nic takového se nestalo,“ řekl loni v květnu Super.cz s tím, že se naopak snažil pomoci, jak nejlépe umí. ■