William je strašně naštvaný, Karel III. chystá odplatu. Harry to schytá za házení špíny na královskou rodinu

Princ Harry vzbuzuje se svou knihou rozruch. Profimedia.cz

Popsal také hádku své ženy Meghan se švagrovou Kate (40) a další detaily ze života královské rodiny. Neváhal ani prozradit, kolik jako voják zabil Tálibánců během své mise v Afghánistánu.

Palác se ke kontroverzní knize oficiálně zatím nevyjádřil a zaujal postoj, že nejlépe udělá, když knihu nebude vůbec komentovat. Podle zdrojů webu Sunday Times je hodně naštvaný nejen princ William, ale i král Karel III. (74) Ten prý dokonce vůbec nepočítá s tím, že by se Harry zúčastnil jeho květnové korunovace.

„Nyní se věci mají tak, že Harry v procesu korunovace nefiguruje v žádné roli,“ řekl Sunday Times zdroj z paláce. Harry by se tak korunovace mohl zúčastnit jen jako obyčejný divák. To vše by se stalo v případě, že se vztahy Harryho a královské rodiny neurovnají, na což to vzhledem k třaskavým prohlášením v knize moc nevypadá.

Princ William je prý z Harryho prohlášení v knize znepokojený a smutný. „Je opravdu hodně naštvaný, navenek se tváří jako by nic a soustředí se na svou ženu a děti, uvnitř něj to ale vře,“ citoval web zdroj z paláce. Samotný král Karel III. pozmění během korunovace také zažitou tradici. Postupně si totiž před ním mělo pokleknout šest vévodů, políbit ho na tvář a dotknout se koruny. Této role se ale nově zhostí pouze princ William. ■