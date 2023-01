Jsi jen vyžilá servírka, přečetla si. Martina Pártlová se pozastavila nad urážkou své vizáže i původní profese

Martina Pártlová Herminapress

Doba sociálních sítí dodává lidem odvahu k negativním hodnocením, na které by si jinak v reálném životě troufli jenom těžko. Už jen kvůli tomu, že by se známými tvářemi nemohli přijít do tak osobního kontaktu. Své o tom vědí Eva Burešová, Agáta Hanychová anebo Simona Krainová.

Se svojí troškou z haterského mlýna přišla i zpěvačka Martina Pártlová (43). Tahle talentovaná servírka uspěla před lety v show X Factor a stala se nedílnou součástí českého šoubyznysu, ať už na muzikálových prknech, vtipnými scénkami s kamarádkami z trojice 3 v 1 Nikol Leitgeb (36) a Veronikou Arichtevou (36) anebo vystupováním s kapelou Čechomor.

"Tuhle o mně jeden pán napsal, že jsem jen vyžilá servírka. Úplně nevím, jestli chtěl urazit mě, anebo servírky. Nicméně mě to neurazilo, tuhle práci jsem dělala léta a dělala jsem ji dobře a ráda. Občas mi to i trošku chybí. A vyžilá? No, jako čas je prostě ke každému spravedlivý a zahryzává. Nazvala bych se spíš servírka s letokruhy," snaží se nad hodnocením mávnout rukou Martina.

Přesto se ale dotkla tématu, že v běžném životě by si to asi zmíněný hater nedovolil. "Vůbec netuším, jakou má profesi, ale zajímalo by mě, jestli by někde v restauraci řekl obsluze, která mu má právě přinést jídlo, že je jen servírka," míní Pártlová. ■