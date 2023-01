Šok pro Tomáš Kluse. Kvůli hackerskému útoku přišel o miliony zhlédnutí a sledující

Tomáš Klus v sobotu ráno zažil nepříjemnou chvíli. Michaela Feuereislová

Tomáš Klus (36) zažil v průběhu sobotního rána pořádný šok. „Jak to tak vypadá, přišel jsem o YouTube - klipy, videa, sledující. Ještě včera na něm nějaký hacker vysílal projevy Elona Muska. Žádná velká smuténka z toho na mě nepadá. Začít znova je vzpruha ducha,“ svěřil se zpěvák fanouškům.

Tomáš se tak na celou věc snaží dívat optimisticky. „Jen mě to přivedlo k myšlenkám o křehkosti a pomíjivosti světa, na kterém si tolik zakládáme, jemuž tolik důvěřujeme a kterému věnujeme tolik času. Ve skutečnosti se nic nestalo. Doslova. Na skutečném Tomáši Klusovi se totiž nic jiného, než skutečný Tomáš Klus, vysílat nedá.“

Zpěvák se tak přidal do skupiny dalších celebrit, které přišly na internetu o své profily kvůli hackerským útokům. Častěji se to ale stávalo na Instagramu, o to více je šokující, že blonďatý písničkář přišel o všechna svá videa právě na největším internetovém serveru pro sdílení videosouborů. ■