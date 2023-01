Větší než malé množství lásky. Britský boxer si užívá vztah ve třech. Randí s krásnou modelkou i vnadnou zpěvačkou

David Haye je šťastný muž. Profimedia.cz

Bývalý šampion v těžké váze David Haye (42) vstoupil do nového roku poněkud nečekaně. Fotografií, ze které vyplývá, že má blízký vztah nejen s modelkou Sian Osborne (30), ale i se zpěvačkou skupiny The Saturdays Unou Healy (41).

David na sociální síť umístil fotku, na které se v Maroku objímá se dvěma ženami. „Pokud obrázek dokáže říct tisíc slov, tak tenhle říká přesně to, co je potřeba,“ napsal mimo jiné ke snímku, na kterém mají dvě jeho dámy i téměř stejné plavky. A dodal: „Začal jsem leden se správnou energií, obklopil jsem se chápavými krásnými lidskými bytostmi, které nesoudí, ale místo toho mě přijímají pro mé skutečné já.“ Všichni tři aktéři na fotografii už podle magazínu The Sun své momentální soužití oznámili své rodině i přátelům.

Boxerův románek ale nezačal rovnou ve třech. David chodí s modelkou Sian Osborne už od roku 2020, kdy začala pracovat pro jeho firmu Black Mask Company. Zpěvačka Una Healy se pak k páru připojila v říjnu na Ibize, kde proběhla oslava Davidových narozenin. Více se pak měli sblížit přes Vánoce, které společně trávili v Londýně. Pak všichni odjeli do Maroka.

„Začala jsem rok 2023 na příjemném místě, kde se cítím opravdu šťastná a v klidu,“ napsala Una k fotografii, kde v Maroku sedí u jídelního stolu s Davidem, který drží za ruku současně ji i modelku Sian. Někteří lidé psali zpěvačce pod fotku, že jsou zmatení, jiní, že jim lásku moc přejí a našli se i tací, kteří Davidovi závidí a také by chtěli mít dvě přítelkyně najednou.

David Haye má jednoho syna z manželství, které skončilo v roce 2016, Una má z minulého vztahu dceru a syna a je rozvedená, Sian děti nemá. Tak uvidíme, jak dlouho triu jejich milostné vrkání vydrží. ■