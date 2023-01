Nečekaný coming out: Herec ze seriálu Stranger Things je gay

Noah Schnapp Profimedia.cz

Herec známý ze seriálu Stranger Things, v němž hraje od svých dvanácti let, šel s pravdou ven. Dnes osmnáctiletý Noah Schnapp ztvárňující postavu Willa Byerse, se ve čtvrtek podělil se svými fanoušky na TikToku, a potažmo s celým světem, o svůj coming out.

„Když jsem konečně po osmnácti letech skrývání řekl svým přátelům a rodině, že jsem gay, řekli jenom: ‚my víme‘,“ popsal herec ve videu.

„Myslím, že jsem podobnější Willu Byersovi víc, než jsem si myslel,“ zavtipkoval Noah. Jeho filmová postava ve Stranger Things se v červenci ukázala být gayem, když vyšlo najevo, že miluje svého nejlepšího přítele Mikea Wheelea.

Schnapp rovněž zavedl řeč na dospívání vedle své seriálové postavy, jejíž cesta k uvědomění si své sexuality byla poměrně pomalá. „Samozřejmě to bylo naznačeno už v první řadě. Vždycky to tak nějak bylo, ale nikdy jste vlastně nevěděli, jestli to není jen tím, že dospívá pomaleji, než jeho přátelé… Teď, když je starší, udělali z toho velmi reálnou a očividnou záležitost. Teď je jasné, že je gay a Mikea miluje. Ale předtím to šlo pomalu,“ uvedl již dřív pro Variety. ■