Celkem záhul a velká psychická šupa: Adela Vinczeová sdílela detaily adopce miminka

Adela popsala, jak se sžívali s miminkem. Michaela Feuereislová

Slovenská moderátorka Adela Vinczeová (42) s manželem Viktorem nemůžou být šťastnější. Nedávno si domů přinesli adoptované miminko. Ačkoliv podle smlouvy nemohou zatím uvést pohlaví, věk ani jméno, blondýnka slovenskému deníku Plus Jeden Deň prozradila okolnosti, co předcházelo této krásné zprávě. O tom, že mohou adoptovat, se pár dozvěděl začátkem listopadu.

„Nečekali jsme doma na telefonu, žili jsme si svoje životy, měli práci. Najednou to byl blesk z čistého nebe, máme tu pro vás dítě, můžete se přijít podívat. My prý, aha, ok, neměli jsme to v nějaké prioritě, že bychom na to stále mysleli. To se nedá odhadnout, kdy vám zavolají.“

Je jasné, že to byl velký šok, který manželé museli společně vstřebat. „Nejdřív jsme se šli na děťátko podívat, abychom zjistili, zda to sedí, zda se nám líbí. Dítě jsme chodili navštěvovat, já jsem například musela zrušit mnohé akce, protože bych to nezvládla. Byla to taková čára přes rozpočet, ale nemyslím finanční. Nejednou jsme museli přeorganizovat celý život. Byl to celkem záhul, teď už jsme si víc zvykli. Musím říct, že to byla velká psychická šupa,“ dodala Adela pro slovenský deník.

Miminko tak trávilo s novými rodiči své první Vánoce a Nový rok. Aktuálně šťastní rodiče čekají, až celé papírování, které se k adopci váže, bude dokončené. ■