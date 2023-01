Bude se vdávat v takhle odvážných šatech? Miss Kopíncová kvůli přípravě veselky, práci a nadaci nepokračuje ve studiu

Karolína Kopíncová toho má hodně, studovat nestíhá Super.cz

Práce v modelingu, vlastní nadační fond Krok do života a k tomu přípravy svatby. Je jasné, že do nabitého harmonogramu už se pokračování ve studiu vysoké školy bývalé Miss Czech Republic Karolíně Kopíncové (24) nevešlo. Snad toho nebude jednou litovat.

"Na magisterské studium jsem nastoupila dokonce dvakrát, poté, co jsem dodělala bakaláře. Ale pokaždé to dopadlo stejně. Podala jsem přihlášku, přijali mě, ale ani jednou jsem reálně do školy nepřišla. Poprvé to bylo kvůli přípravám na Miss World a podruhé vlastně také, protože posunuli termín světové soutěže. Měla jsem možnost nastoupit loni v říjnu, ale už jsem se necítila a prezenční studium. Možná si školu někdy dodělám dálkově," vysvětlovala Karolína.

"Teď je do toho plánování svatby a také nadační fond, s nímž mj. pořádáme vzdělávací pobyty pro děti z dětských domovů a poprvé k tomu vznikl i kalendář. Čím víc se dostaneme do povědomí, tím víc můžeme pro děti udělat. Snažím se toho dělat hodně, dokud jsem mladá a mám na to dost energie," uzavřela na akci, kde se kalendář představoval, jejíž součástí byla i módní přehlídka, na níž sama vynesla hodně odvážné svatební šaty. ■