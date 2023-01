Tragicky zesnulá Anne Heche (✝53) před smrtí sepsala paměti, jejich vydání dojemně oznámil dvacetiletý syn Homer

Anne Heche Profimedia.cz

Tragické události z loňského srpna šokovaly celý svět. Smrt Anne Heche ale samozřejmě nejvíce zasáhla její syny Homera (20) a Atlase (13), kteří se museli smířit s tím, že už nikdy neuvidí svou maminku. Alespoň malou útěchou jim byla a je podpora tisíců fanoušků známé herečky.

„Ahoj všichni, tady Homer. Nikdy mě nenapadlo, že budu zodpovědný za mámin účet, ale tak to je. Zaprvé, od srpna až do dnešních ní mě množství lásky, péče a podpory, které lidi projevili na sociálních sítích, ohromilo a přijal jsem ho s vděčností,“ uvedl Homer na Instagramu Anne Heche, kde se od její nehody objevil první příspěvek. Syn herečky také napsal, že po matčině smrti ho čeká ještě dlouhá cesta k uzdravení jeho duše a podpora od lidí je pro něj tím, co mu pomáhá celou situaci lépe zvládat.

Homer ale na sociální síti prozradil i to, že jeho maminka před svým odchodem napsala už druhou knihu svých memoárů. První s názvem „Call me crazy“ vyšla v roce 2001. Těsně před svou smrtí ale stihla dopsat pokračování, které nyní vyjde pod názvem „Call me Ann.“

„Máma měla v době smrti kompletně hotový rukopis pro druhou knihu. Byl výsledkem jejího dalšího úsilí sdílet svůj příběh a pomáhat ostatním. Call me Ann je tu a vím, že se moc těšila na to, až bude moct knihu sdílet s ostatními. Takže mami, teď knihu sdílím s komunitou, kterou jsi vytvořila, ať se jí dobře daří a žije si svým vlastním životem, jak bys to chtěla ty,“ napsal Homer Laffoon na Instagram.

Homer byl koncem listopadu jmenován správcem a osobním zástupcem pozůstalosti své matky. Anne Heche byla prohlášena za mrtvou 12. srpna 2022, poté, co její auto 5. srpna narazilo do domu v Los Angeles a později u ní došlo k mozkové smrti. Lékaři ji odpojili od přístrojů až poté, co našli vhodné příjemce jejích orgánů. Herečka byla matkou synů Homera Laffoona a Atlase Heche Tuppera. ■