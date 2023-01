Z role seriálové mrchy získala zkušenost s těhotenstvím: Umělé břicho by měli nosit muži, aby věděli, jaké to je, míní herečka

Kateřina Klausová si vyzkoušela těhotenství. Super.cz

Díky roli bezcharakterní potvory v seriálu Dobré zprávy si herečka Kateřina Klausová (31) nejen vyzkoušela nejzápornější postavu své herecké kariéry, ale nanečisto také to, jaké by to bylo být těhotná. A prý nic moc.

"Musím říct, že ani tak to nebyla sranda. Jak se říká, že si člověk nezaváže ani tkaničku, tak dát si na pár měsíců to umělé břicho, by vůbec nebylo jako trénink na škodu. Anebo by bylo fajn nasadit ho partnerovi, aby věděl, jaké to je," zamyslela se herečka. "Svému příteli jsem ho tedy ještě nenasadila, ale možná to vyzkoušíme," smála se.

A jak to má s plánováním budoucnosti? "Je nám spolu hezky a myslím, že spolu tak nějak hezky počítáme i do budoucna. Ale aktuálně plánujeme maximálně dovolenou na Zanzibaru," upřesnila.

Kateřina si vedle herectví zkouší i další práci, byla realitní makléřkou, momentálně se věnuje PR a marketingu. "Celý život jsem rozkročená na dvou místech. Baví mě to propojovat. Navíc v tom hereckém světě se něco točí, pak se dotočí a nic se neděje a člověk nemá co dělat. Takhle se mi to daří krásně kombinovat. Uvidíme, kam mě to nakonec zavede," míní Klausová, která vystudovala Karlovu univerzitu a Oxford. ■