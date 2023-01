Všichni mysleli, že reaguje na facku Willa Smithe, ale kdeže: Kolegyně Nicole Kidman objasnila, co herečku tak šokovalo

Jessica Chastain objasnila reakci Nicole Kidman na Oscarech. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Poté, co Will Smith (54) na loňských Oscarech vrazil facku kolegovi Chrisi Rockovi, obletěl svět záběr na šokovanou Nicole Kidman (55), který všichni považovali za hereččinu reakci na Smithův výstup. To se nakonec nepotvrdilo, nicméně až nyní vyšlo najevo, co vlastně Kidman vyvedlo z míry.

Jessica Chastain (45) v pořadu Watch What Happens Live celou situaci objasnila. Grimasa Nicole byla prý jednoduše reakcí na to, že ji vidí.

„Bylo to tak milé. I já jsem si totiž myslela, že to je reakce na facku, když jsem viděla tu fotku. Ale pak se ukázalo, že takhle reagovala, když mě viděla vcházet. Je tak milá,“ uvedla na pravou míru Chastain.

„Toho večera jsem jí úplně padla k nohám,“ dodala směrem ke kolegyni s tím, že jsou náklonnost a obdiv vzájemné. Herečky byly toho večera rivalkami, obě byly nominovány ve stejné kategorii, o to sympatičtější jejich vřelé city, které chovají jedna k druhé, jsou.

Jessica si nakonec odnesla cenu v kategorii nejlepší herečka v hlavní roli za snímek Očima Tammy Faye, jenž můžete zhlédnout na Disney+. I její úspěch tak byl zastíněn skandálem, který vyvolal Will Smith. Co jí běželo hlavou, když se to stalo?

„Šílené,“ kroutila hlavou. „Nejprve jsem si myslela, že to bylo domluvené, tak moc jsem tomu nechtěla věřit. Do poslední chvíle jsem si vůbec neuvědomila, že šlo o opravdovou facku. Bylo to bizarní,“ popsala své pocity.

Chastain aktuálně promuje novou minisérii George & Tammy. Kromě toho ji můžete vidět také na Netflixu v seriálu Dobrá sestra. ■