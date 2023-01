Agáta Hanychová čelí drsným útokům haterů: Urážky od sledujících si nenechala líbit

Agátu na internetu drsně hejtují. Michaela Feuereislová

O Agátě Hanychové (37) je známo, že si nenechá nic líbit a často nejde daleko pro ostrá slova. Nyní se charismatická brunetka rozhodla postavit útokům na sociální síti. Agáta to totiž stále schytává především za to, že v pokročilém stadiu těhotenství brázdila na snowboardu sjezdovku v Alpách, odkud si přivezla zápal plic.

„Proč jste jezdila na hory, a tak daleko? Máte se šetřit, jste těhotná. I předtím jste musela na sníh, Jste trošku nezodpovědná.“ „A teď jdete do lékárny se zápalem plic!! To vám ty léky nemůže obstarat váš úžasný Jaromír Soukup?“ Tím se útoky rozjely naplno. „Nedostali jste tam pár facek ještě vy dva? Byste měli chodit kanálama.“

Někteří si dokonce rýpli i do smutné události, kterou si Agátina rodina prošla. „Bože, ta vaše famílie. Nedokážete ani truchlit doma pár dní po smrti babičky. Hlavně dovolená a troubit do světa každej prd.“

A to už bylo na Agátu moc a rozhodla se útokům postavit. Nenávistné komentáře zveřejnila a s nadhledem rozzuřeným sledujícím odpověděla. Jedné paní doporučila, že by si měla objednat uklidňující CBD kapky, a následně se ve svém živém vysílání vrátila k oné události v Alpách. „Snowboarduju od 12 let a mám tam nasazovací klipy, že jsem se nemusela ani zvedat přes břicho. Obouvám se ve stoje. Sjela jsem párkrát modrou stezku. Je to stejný, jako kdybyste se báli jet z Hradce do Plzně. Všechno je nebezpečný ne?“ dodala modelka, která se cítí už daleko lépe.

Závěrem Agáta vyzvala své hodné sledující, kterým říká holčičky, aby se k celé záležitosti vyjádřily samy. „Já jsem si z toho nikdy nic nedělala, tak mě napadlo, že jim k tomu klidně něco napište vy, když neznají knoflík unfollow." ■