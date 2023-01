Lenny Kravitz ukázal holou zadnici a fanoušci se začali obracet k bohu: Děkujeme za tyto dary, vzkazují

Lenny Kravitz Profimedia.cz

Pokaždé, když se Lenny Kravitz (58) na sociálních sítích obnaží, je z toho pozdvižení. Doposud předváděl hlavně břišáky jako vytesané z kamene, ale dlouho se o podobný snímek nepodělil. Naposledy loni v březnu. Nyní se to rozhodl napravit a fanouškům to plně vynahradil. Pochlubil se totiž fotkou holého zadku.

Předvedl sice jen půlku, když se šel, jak ho pánbůh stvořil, smočit do vln v exotickém ráji, ale i to stačilo k tomu, aby se z většiny sledujících stali věřící. Nebo to tak alespoň působí, neboť se v komentářích začali modlit.

„Dobrý bože, taky jste se pokoušeli posunout obrazovku?“ komentovala jedna z nich například. „Toho muže vytesali bohové,“ zašla ještě dál jiná fanynka. „Amen!“ zhodnotil jednoduše další z komentujících. „Děkujeme, bože, za tyto dary,“ zaznělo také, a takhle bychom mohli pokračovat donekonečna.

Sám Lenny zvolil k popisu téměř umělecké fotografie biblický pojem „Znovuzrození“. Pravděpodobně tak chtěl naznačit, že jde o jeho vlastní duchovní obnovu. Snímek navíc není nijak vulgární a dal fanouškům dost prostoru k představivosti. Přesně, jak mají rádi. ■