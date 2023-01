Harryho poslední slova babičce: Princ prozradil, co pošeptal královně na smrtelném loži

Harry prozradil svá poslední slova milované babičce... Profimedia.cz

Když se Harry po několikahodinové cestě konečně dostal na skotský venkov, kde královna s oblibou trávila letní měsíce, byla již několik hodin po smrti. Princ byl tou dobou zrovna v Británii, kde měl s manželkou několik charitativních povinností. Kvapně ještě rušil své plány v Londýně, kde měl v den úmrtí babičky přednést projev na akci WellChild Awards.

V dojemné pasáži Harry popisuje, jak se dozvěděl o královnině smrti, když sledoval zpravodajský web BBC. Po příjezdu do Balmoralu ho přivítala jeho teta, princezna Anne, která jej pak odvedla nahoru do pokoje, kde ležela zesnulá panovnice. „Přistupoval jsem nejistě a uviděl ji. Zůstal jsem stát a chvíli jsem ji pozoroval. Zašeptal jsem, že doufám, že je šťastná a že je teď s dědečkem, a řekl jsem jí, jak ji obdivuji za to, že své povinnosti plnila až do konce. Jubileum, jmenování nové premiérky,“ píše Harry v biografii.

Královna totiž pouhé dva dny před úmrtím v prostorách Balmoralu přijala Liz Truss, kterou jmenovala do úřadu britské premiérky. Truss vydržela ve funkci pouhý měsíc a půl.

Kniha a její úryvky již včera unikly na veřejnost před jejím oficiálním vydáním ve Spojeném království, naplánovaném na příští týden, a vyvolaly doslova mediální bouři. ■