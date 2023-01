Sabina z Love Islandu najednou obrací: Stále jsem v kontaktu s Muradovem, ale nechci žádný románek

Sabina z Love Islandu je stále v kontaktu s Makhmudem Muradovem. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová

Za rozchodem stála Sabina, která Zbyňkovi zlomila srdce, když se zakoukala do bijce MMA Makhmuda Muradova (32), se kterým si začala intenzivně psát za zády svého tehdejšího partnera. S Makhmudem je dle svých slov stále v kontaktu a nevypadá to na pouhý románek. Ač redakci Super.cz nedávno řekla, že s expartnerem Moniky Bagárové (28) nic nemá, tak to dle nové zpovědi vypadá, že se již věci mají úplně jinak.

„Jsme v kontaktu. Určitě nechci žádný románek, takže jsme v kontaktu a uvidíme. Teď mám otevřená vrata,“ řekla pro Voyo se slovy, že za rozchodem nestojí pouze konverzace s Muradovem, ale také následné „drbání“ s kamarádkami, které se Zbyňka také dotklo.

„Hraje v tom velkou roli, že jsem to drbala s holkami. Všechno jsme probraly. Zbyněk si přečetl i tyhle konverzace a ty mu asi nebyly příjemné. Jsem jenom normální holka, která se o tom otevřeně bavila s kamarádkami. Já si upřímně myslím, že ho víc štvaly ty konverzace s kamarádkami. Nezacházela bych do hlubších debat s jiným klukem, kdybych měla přítele,“ vysvětlila Sabina, která ve finále ničeho nelituje.

„Důvodem rozchodu byla moje konverzace s Machem, to jediné se stalo. S nikým jiným jsem se nevídala a nepodvedla jsem ho. Jednalo se o konverzaci, na základě které se se mnou Zbyněk ještě ten den, kdy jsme byli na Oktagonu, rozešel,“ vysvětlila hvězda Love Islandu detailněji.

Záznamy z rozhovoru aktuálně kolují sociálními sítěmi, kde na ně reagují nejen influenceři, ale také další účinkující Love Islandu.

„Nemám slov,“ napsala ke zpovědi Sabiny bývalá spoluhráčka Natálie Kočendová. „To je extrém,“ dodala influencerka Dominique Alagia. ■