Filip Čapka z Ulice je pyšný otec: Dcera je herecký talent, ale naštěstí se vydává jinou cestou, řekl

„V tuhle chvíli říkám, kéž bych tam zůstal navěky. Seriál Ulice přišel v přesnou vteřinu, kdy měl přijít. Kdyby nabídka přišla před sedmi lety, tak bych to vzal jenom kvůli penězům a něco bych tam vytvářel s jazykem na vestě,“ svěřil se Čapka pro Super.cz s tím, že mu herecká pauza opravdu prospěla.

„Jak jsem si ale odpočinul od herectví i divadla, tak mě to strašně baví a je tam luxusní partička. Chodím si tam odpočinout. Jestli si někdo říká, kam jsem to klesl, tak neklesl, ale jenom stoupl,“ řekl.

Filip Čapka se narodil do herecké rodiny, je tak přirozené, že herectví zlákalo nejen jej, ale také jeho dceru Aničku, která v minulosti získala i velkou roli. Přesto se nakonec vydala jinou kariérní cestou.

„Moje dcera je jediná z naší herecké rodiny, která hraje v pražském Stavovském divadle po boku Ivy Janžurové (81) velkou roli a je v ní fantastická. Když jsme jeli z premiéry, tak jsem jí kvůli svému svědomí musel říct: ‚Aničko, máš obrovský talent, pokud chceš, tak to zkus.‘

Naštěstí se to nesplnilo a Anička míří na medicínu. Je velmi šikovná, a jestli si sem tam něco zahraje, tak klidně. Ale naštěstí není herečka, což říkám s obrovskou úctou k tomuto povolání,“ prozradil Filip Čapka se slovy, že povolání herce často není procházka růžovým sadem, což zažil na vlastní kůži.

„Jde o to, že já jsem byl možná opotřebovaný divadlem, protože jsem v něm byl od malička. Někdo rozhodne, zda to je dobrý, nebo není, a já znám spousty talentovaných herců, o kterých nikdo neví. V tom je to neskutečně kruté a chvilkami je to i o zdraví,“ dodal Čapka na vernisáži výstavy Face to Face, kde se nachází jeho malby společně s díly umělce Jiřího Machta. ■