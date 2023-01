Vlaďka Erbová po dlouhé době promluvila o svém ex Řepkovi! Tohle o něm řekla

Vlaďka Erbová Michaela Feuereislová

"Jelikož jsou to oba Řepáci s tvrdou hlavou, tak jsou na začátku této cesty, která by snad už mohla zůstat jejich společná," dodala Erbová.

Právě co se týče starosti o syna, se jejich vyjádření v minulosti velmi lišila. Vlaďka tvrdila, že o něj Tomáš nemá zájem, on že mu Erbová brání se s ním vídat a dělá naschvály. Snad se tedy po letech hrany obrousily a bývalí manželé našli, co se týče jejich syna, společnou řeč. ■