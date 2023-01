S tímhle člověkem tráví Lucie Borhyová nejvíc času. Jejich vztah je delší než leckteré manželství

Lucie Borhyová promluvila o tom, kolik času tráví s Reyem Korantengem. A není to málo. Super.cz

„Je pravda, že jsme dřív spolu chodili třeba do kina nebo se potkávali mimo televizi. Ale my jsme spolu v práci v podstatě každý den, protože vysíláme od pondělí do pátku. Bydlíme dvě ulice od sebe, takže když pro mě přijede taxikář, tak si myslí, že za chvíli vyjde i Rey. Tak říkáme, že spolu nebydlíme,“ smála se moderátorka, která byla hostem našeho pořadu Superchat.

Mnoho lidí zkrátka za ty roky bere Lucku a Reye jako pár, který k sobě patří. „Lidi to vnímají tak, že jsme v podstatě jako manželé. Ano, je to takový druhý manželství, toho člověka po tolika letech dobře znáte. Je to super, že jste na sebe dobře napojení. Potkáváme se na našich akcích, rozsvěcení vánočních stromečků. Naše obec dělá krásné akce pro občany a tam se potkáváme také.“

Lucie Borhyová promluvila v pořadu Superchat o svém singlu, soukromí i dalších plánech

Super.cz Superchat

To, že by třeba společně jeli i odpočívat k moři, nehrozí. „Kdybychom spolu jeli na dovolenou, byli bychom spolu už tak často, že bychom si asi lezli na nervy. Je lepší to nechat takhle. A nevím, co by tomu řekli naši partneři, že jsme spolu i soukromí, a nejen v práci. Takže takhle je to asi lepší,“ dodala se smíchem krásná Lucie Borhyová. Celý díl pořadu Superchat naleznete také ve všech podcastových aplikacích. ■