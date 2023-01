Katie Price předvedla výsledek šestnácté plastiky poprsí: Bikiny této velikosti už snad ani nedělají

Katie Price Profimedia.cz

Katie Price (44) podstoupila minulý měsíc další zvětšení poprsí, tentokrát zavítala na kliniku až do Belgie. Pod kudlu, co se poprsí týče, šla už pošestnácté. Ne že by to bylo třeba, ale vzhledem k tomu, že chce mít největší poprsí v Británii, se musí snažit.