Anna Kadeřávková nabídku do Survivora nejprve přijala. Z show o přežití odstoupila z osobních důvodů

Anna Kadeřávková Michaela Feuereislová

Jednou ze známých osobností měla být i herečka Anna Kadeřávková (25), která se do show těšila. Z této cesty musela nakonec z osobních důvodů sejít.

"Nabídku jsem dostala už na podzim a byla jsem rozhodnutá, že do toho půjdu. Chtěla jsem to zkusit, protože jsem veliký fanoušek Survivora a přála jsem si něco takového zažít. Na poslední chvíli jsem se ale rozhodla, že odstoupím. Bylo to z osobních důvodů. Není to teď ideální načasování a bohužel se zúčastnit nemůžu. Každopádně doufám, že by to mohlo vyjít třeba příští rok, kdy to bude s časem lepší. Sešlo se toho teď opravdu hodně," svěřila se půvabná herečka pro Super.cz s tím, že za odstupem určitě nestály zdravotní problémy.

Nedávno na svém Instagramu totiž sdílela video, na kterém ošklivě upadla na ledě, náraz zabrzdil až pád na hlavu.

"Video je už rok staré, naštěstí se mi nic nestalo, ač to vypadá děsivě. Báli jsme se, že mám otřes mozku, ale ne. Všechno bylo v pořádku," ujistila nás Anna s úsměvem.

Herečka má aktuálně nabitý diář nejen prací, ale také se těší ze stavby svého domu, který by měl být do konce roku postavený.

"Nejvíc se věnuji práci a stavbě domu, zabere hodně času. Za necelý rok by měl být postavený, dá se říct, že už finišujeme a řešíme poslední rozhodující kroky. Pracovně toho mám také dost. Brzy poletím do Londýna a čekají mě i další cesty do zahraničí," dodala Anna Kadeřávková. ■