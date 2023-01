Lucie Vondráčková nafotila kalendář s hereckým kolegou a není v něm jen hezká: Nemusím být všude za krasavici, říká

Lucie Vondráčková a Hynek Čermák nafotili kalendář. Super.cz

"Přišlo mi dobré, že výtěžek je pro dobrou věc, kalendář se prodává pro fond Paraple, takže nebudeme mít štěstí jenom my sami, ale pošleme ho dál," uvedla Lucie. Nešlo o stylizované pózování, ale o momentky, kdy mají oba herci výrazy, které u nich uvidíte právě jen během hraní.

"Je dobré, že tam člověk může být ošklivý i hezký, ale vždycky je to v rámci role. Kdybych tam byla za sebe, možná bych váhala, ale jsem tam za Luisu. A nepotrpím si na to, abych byla všude krasavice milionová," vysvětlila Vondráčková. "A mně je to jedno, jsem všude krásnej," žertoval Čermák.

Hru Štěstí si Lucka užívá. "Nic lepšího jsem zatím na divadle nezažila," svěřila. "Jsem šťastný, myslím, že nás to baví oba," dodal Hynek, který hraje na divadle po hodně dlouhé době v představení jen pro dva herce.

Prozradil také, jaké to hrát zrovna s Lucií, která se na prkna, která znamenají svět, vrátila po letech. "Přinesla tolik energie, že jsem nemusel skoro nic dělat," smál se a v našem videu se o společném hraní ještě o něco víc rozpovídali. ■