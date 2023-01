Konečně se dočkala: Slovenská moderátorka Adela Vinczeová adoptovala miminko

Adela Vinczeová je maminkou Michaela Feuereislová

Zatím ale nic konkrétního nesmějí podle smlouvy říct. „Děťátko máme doma asi měsíc. Nemůžu o něm ale nic konkrétně prozradit. Museli jsme podepsat mlčenlivost, že nemůžeme prozradit jeho věk, jméno, pohlaví ani odkud je. Je to v procesu, dítě nám ještě oficiálně není přiděleno, proto je to ještě velmi citlivé,“ svěřila se moderátorka slovenskému deníku Plus Jeden Den.

Podle informací slavná blondýna chtěla nejdříve vsadit na umělé oplodnění, nakonec se oba manželé shodli právě na adopci. Teď díky tomuto rozhodnutí započali další etapu společného života.

Péči o dítě zvládají dobře a výhodou je, že ani jeden z nich nemusí být osm hodin v práci. „V noci to zvládáme také v pohodě. Každý den zjišťujeme nové věci,“ uvedla Adela.

Viktor už před několika lety otevřeně mluvil o tom, že má problém s nízkým počtem i kvalitou spermií, a tím pádem s početím potomka. Proto se rozhodli pro adopci. „Cesta k adopci je dlouhá a komplikovaná,“ řekl tehdy Viktor deníku Nový čas. Moderátorský pár vstoupil do manželství v roce 2017 a v roce 2020 vstoupili do tzv. adopční přípravy. ■