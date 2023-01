Dva roky po zásnubách promluvila o svatbě: Herečka Alice Bendová odtajnila svoje plány

Alice Bendová promluvila o svatbě. Super.cz

Pokud jde o místo, kde by se chtěla vdávat, má ale herečka jasno. Žádné experimenty, jako je třeba svatba na zasněžených vrcholcích hor, i když jsme ji potkali, když si zkoušela oblečení právě na hory, rozhodně neplánuje. "Do Rakouska pojedeme s Michalem a dětmi normálně lyžovat," ujistila nás.

"Svatbu chceme komorní a v klidu, aby kolem nebylo moc lidí. Určitě to bude Kanárech, ale zatím jsme nenašli čas, abychom to zrealizovali. Tak snad letos v létě, až tam pojedeme na delší dobu," plánuje Alice, že by se v roce 2023 stala vdanou paní. ■