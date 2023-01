Tohle mu může závidět každý chlap. Krásná přítelkyně moderátora Petra Vágnera s ním ráda kouká na fotbal

Petr Vágner a jeho přítelkyně Silvie Michaela Feuereislová

„Já bych nikdy nevěřil, že já, který miluje jen hokej a kontaktní bojový sporty, tak ve finále se svojí holkou budu koukat na fotbal. My máme u fotbalu i nádherný romantický večery,“ svěřil se smíchem Petr Super.cz.

To, že je fotbal společně baví, si vyzkoušeli hlavně v průběhu sledování Mistrovství světa ve fotbale 2022 v Kataru, ve kterém nakonec zvítězila Argentina. „My jsme to měli tak, že jsme vyřídili všechny věci do osmi hodin, Silvie připravila večeři a pak jsme koukali do deseti na fotbalový šampionát a měli jsme to fakt na pohodu,“ dodal šťastný moderátor. ■