Bratr mě kvůli Meghan fyzicky napadl. Srazil mě k zemi. Harry ve své nové knize šokuje tvrzením o rodinné potyčce

Harry ve své knize obvinil bratra z fyzického napadení. Profimedia.cz

Například, že měl princ William (40) napadnout bratra Harryho v Londýně v roce 2019, kdy se bratři sešli, aby řešili vyhrocenou situaci v médiích týkající se prince a jeho americké manželky Meghan. William měl svého bratra chytit za límec, srazit k zemi a roztrhnout mu řetízek.

Bratři se sešli v Nottingham Cottage, aby si promluvili o tehdejší situaci v médiích, která řešila Harryho vztah s Meghan. William prý podle Harryho přišel velmi naštvaný a svému bratrovi řekl, že je podle něj Meghan obtížná, hrubá a drsná. Mladší princ tehdy opáčil, že William pouze opakuje to, co se píše v novinách.

Harry pak měl bratra obvinit z toho, že se chová jako královský dědic a nedokáže pochopit, že se jeho bratr nespokojí jen s rolí náhradníka. Na to měl William odvětit, že se mu snaží pomoci. Harry zareagoval větou: „To myslíš vážně? Pomoct mi? Tak tomu říkáš? Že mi pomáháš?“ Oba bratři se poté přesunuli do kuchyně, kde si vyměnili několik dalších vět. Tato slovní přestřelka měla vyústit v to, že William měl svého bratra chytit za límec, srazit na podlahu a přitom mu roztrhnout řetízek. Harry popisuje i to, že mu útok bratra způsobil viditelná zranění.

„Položil vodu a pak se na mě vrhl. Všechno se seběhlo tak rychle. Chytil mě za límec, srazil mě na podlahu a roztrhl mi řetízek. Dopadl jsem na psí misku, která mi praskla pod zády a střepy z ní se do mě zařezávaly. Chvíli jsem tam omámeně ležel, pak jsem se postavil a řekl mu, aby ustoupil,“ měl princ podle Guardian napsat ve své knize.

Později se měl William uklidnit a omluvit se. Následně ještě bratrovi měl sdělit, aby o incidentu neříkal své ženě Meghan. To ale William ještě netušil, že jeho bratr tuto historku řekne nejen své ženě, ale o několik let později i celému světu v knize, která byla přeložena do šestnácti jazyků a má vyjít desátého ledna. Popisovat v ní bude celý svůj život a hlavním tématem má být jeho odpor k tomu, že byl v královské rodině pouze „náhradníkem.“ ■