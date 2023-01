Poznali byste oscarovou Jodie Foster v kulichu? S manželkou v plískanici vyrazily do restaurace

Alexandra Hedison a Jodie Foster Profimedia.cz

V pořádně pošmourném počasí se ve středu vydala hollywoodská ikona Jodie Foster (60) se svou manželkou Alexandrou Hedison (52) do jedné z restaurací v Los Angeles. Herečka vypadala roztomile v brýlích a modrém kulichu, ze kterého vykukovaly její krátké blond vlasy. Poznali byste ji?

Držitelka dvou Oscarů za hlavní ženský herecký výkon v Mlčení jehňátek (1991 a Znásilnění (1988) se zabalila do černého dvouřadého kabátu a šedé mikiny s kapucí. Její žena zvolila ještě ležérnější outfit, kdy volné béžové kalhoty doplnila o zelenou mikinu a prošívanou modrou vestu.

Jodie, která veřejně přiznala homosexuální orientaci v roce 2013 během své řeči na Zlatých glóbech, s fotografkou Alexandrou tvoří pár od roku 2013. Po roční známosti se i vzaly. Předtím ale už od 90. let žila s producentkou Cydney Bernard, což bylo veřejným tajemstvím. Svým coming-outem tak prakticky jen potvrdila to, co už dávno věděli všichni její blízcí - přátelé, rodina, ale i mnozí kolegové. Jodie je zároveň dvojnásobnou maminkou. Má dva syny narozené v letech 1998 a 2001. Totožnost jejich otců nikdy neprozradila. ■