Po 4 letech kojení a těhotenství přišla o prsa: Modelka Fajksová překvapila svými plány po odstavení syna

Tereza Fajksová přišla po dětech o prsa. Michaela Feuereislová

Sice je už pár let na mateřské dovolené, dva roky po sobě porodila dceru a syna, ale pravidelně o sobě dává vědět. Poté, co informovala o hospitalizaci na infekčním oddělení, kde skončila kvůli otravě jídlem, se nyní modelka a bývalá Miss Earh Tereza Fajksová (33) podělila o to, že přestala kojit.